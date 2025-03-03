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Prada планирует приобрести Versace: сделка на 1,5 млрд евро может завершиться в этом месяце

Киев • УНН

 • 24692 просмотра

Миланская компания Prada ведет переговоры о покупке бренда Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд евро. Сделка может быть завершена уже в этом месяце, что позволит Prada усилить позиции на рынке люксовых брендов.

Prada планирует приобрести Versace: сделка на 1,5 млрд евро может завершиться в этом месяце

Миланская компания Prada приближается к завершению сделки о покупке итальянского бренда Versace у Capri Holdings Ltd. на сумму почти 1,5 миллиарда евро. Ожидается, что сделка может быть завершена уже в этом месяце. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Согласно информации, Prada и Capri намерены подписать соглашение, хотя, как уточняют источники, все еще могут быть изменения в оценке или времени завершения переговоров.

Покупка Versace позволит Prada укрепить свои позиции на мировом рынке роскоши, где она уже успешно конкурирует с такими гигантами, как LVMH и Kering.

Известно, что компания Capri приобрела Versace в 2018 году за 1,8 миллиарда евро, но сейчас рассматривает возможность продажи бренда из-за снижения его прибыльности, поскольку доходы Versace за последний квартал снизились на 15%.

В случае завершения сделки Prada получит доступ к знаменитому бренду, основанному Джанни Версаче, и сможет создать более мощную итальянскую корпорацию для конкурентоспособности на международном рынке. Ожидается, что покупка также станет значительным шагом в укреплении итальянских брендов в условиях глобализации.

Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель13.01.25, 05:13 • 67939 просмотров

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