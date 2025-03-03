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Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця

Київ • УНН

 • 24706 перегляди

Міланська компанія Prada веде переговори щодо купівлі бренду Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд євро. Угода може бути завершена вже цього місяця, що дозволить Prada посилити позиції на ринку люксових брендів.

Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця

Міланська компанія Prada наближається до завершення угоди про купівлю італійського бренду Versace у Capri Holdings Ltd. на суму майже 1,5 мільярда євро. Очікується, що угода може бути завершена вже цього місяця. Про це інформує Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, Prada та Capri мають намір підписати угоду, хоча, як уточнюють джерела, все ще можуть бути зміни в оцінці чи часі завершення переговорів.

Покупка Versace дозволить Prada зміцнити свої позиції на світовому ринку розкоші, де вона вже успішно конкурує з такими гігантами, як LVMH і Kering.

Відомо, що компанія Capri придбала Versace у 2018 році за 1,8 мільярда євро, але зараз розглядає можливість продажу бренду через зниження його прибутковості, оскільки доходи Versace за останній квартал знизились на 15%.

У разі завершення угоди Prada отримає доступ до знаменитого бренду, заснованого Джанні Версаче, і зможе створити більш потужну італійську корпорацію для конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Очікується, що покупка також стане значним кроком у зміцненні італійських брендів в умовах глобалізації.

Бренд Versace виставлено на продаж: відомий потенційний покупець13.01.25, 05:13 • 67939 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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