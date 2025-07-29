Позиция Трампа по Москве реалистична и тверда - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа реалистичной и твердой, учитывая то, что российский диктатор владимир путин отвергает мирные усилия. Сейчас самое время для консолидированного санкционного удара по российской федерации, пишет УНН со ссылкой на МИД.

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Позиция Президента Трампа по Москве реалистична и тверда, учитывая то, что путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу. путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого - заявил Сибига.

Глава МИД также добавил, что сейчас критически важна максимальная синхронизация санкций, для чего уже настал подходящий момент.

Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету россии со всей силой - заявил Сибига.

Сибига также напомнил, что недавно российские высокопоставленные чиновники заявляли, что государство-агрессор якобы воюет в одиночку против всего Запада.

Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет - подчеркнул Сибига.

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Сибига добавил, что теперь пришло время, чтобы россия почувствовала, что значит по-настоящему противостоять консолидированному Западу.

Но если они считают себя героями, которые в одиночку противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление - подчеркнул министр.

Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина согласовывает национальные санкции с санкциями своих союзников. По его словам, в течение последних недель наше государство быстро синхронизировало предыдущие пакеты санкций ЕС, и эта работа продолжается.

В следующие недели должна произойти максимальная синхронизация санкций всех партнеров против россии, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели - подытожил Сибига.

Дополнение

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