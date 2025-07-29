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Позиция Трампа по Москве реалистична и тверда - Сибига

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позицию Дональда Трампа по Москве реалистичной и твердой, поскольку Путин отвергает мирные усилия. Сибига подчеркнул необходимость консолидированного санкционного удара по России для прекращения финансирования ее военного бюджета.

Позиция Трампа по Москве реалистична и тверда - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа реалистичной и твердой, учитывая то, что российский диктатор владимир путин отвергает мирные усилия. Сейчас самое время для консолидированного санкционного удара по российской федерации, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Позиция Президента Трампа по Москве реалистична и тверда, учитывая то, что путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу. путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого

- заявил Сибига.

Глава МИД также добавил, что сейчас критически важна максимальная синхронизация санкций, для чего уже настал подходящий момент.

Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету россии со всей силой

- заявил Сибига.

Сибига также напомнил, что недавно российские высокопоставленные чиновники заявляли, что государство-агрессор якобы воюет в одиночку против всего Запада.

Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет

- подчеркнул Сибига.

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Сибига добавил, что теперь пришло время, чтобы россия почувствовала, что значит по-настоящему противостоять консолидированному Западу.

Но если они считают себя героями, которые в одиночку противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление

- подчеркнул министр.

Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина согласовывает национальные санкции с санкциями своих союзников. По его словам, в течение последних недель наше государство быстро синхронизировало предыдущие пакеты санкций ЕС, и эта работа продолжается.

В следующие недели должна произойти максимальная синхронизация санкций всех партнеров против россии, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели

- подытожил Сибига.

Дополнение

В москве прокомментировали заявление Дональда Трампа об уменьшении срока ультиматума по завершению войны рф в Украине. кремль якобы "сохраняет приверженность" мирному урегулированию конфликта.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина
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