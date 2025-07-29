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Позиція Трампа щодо москви є реалістичною і твердою - Сибіга

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав позицію Дональда Трампа щодо Москви реалістичною та твердою, оскільки Путін відкидає мирні зусилля. Сибіга наголосив на необхідності консолідованого санкційного удару по Росії для припинення фінансування її військового бюджету.

Позиція Трампа щодо москви є реалістичною і твердою - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав позицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа реалістичною та твердою, зважаючи на те, що російський диктатор володимир путін відкидає мирні зусилля. Зараз саме час для консолідованого санкційного удару по російській федерації, пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі

Позиція Президента Трампа щодо Москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що путін відкидає мирні зусилля. Ми цінуємо його чіткість та силу. путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього

- заявив Сибіга.

Очільник МЗС також додав, що наразі критично важливою є максимальна синхронізація санкцій, для чого вже настав слушний момент.

Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету росії з усією силою

- заявив Сибіга. 

Сибіга також нагадав, що нещодавно російські високопосадовці заявляли, що держава-агресор нібито воює самотужки проти всього Заходу.

Їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років

- підкреслив Сибіга. 

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Сибіга додав, що тепер настав час, щоб росія відчула, що значить по справжньому протистояти консолідованому Заходу.

Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск

- підкреслив міністр. 

Андрій Сибіга також наголосив, що Україна узгоджує національні санкції із санкціями своїх союзників. За його словами, протягом останніх тижнів наша держава швидко синхронізувала попередні пакети санкцій ЄС, і ця робота продовжується.

У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети

- підсумував Сибіга. 

Доповнення

У москві прокоментували заяву Дональда Трампа про зменшення терміну ультиматуму щодо завершення війни рф в Україні. кремль начебто "зберігає прихильність" до мирного врегулювання конфлікту. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
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