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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Пожар в колледже в Одессе: новую подозреваемого отправили под домашний арест

Киев • УНН

 • 11690 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Киевский районный суд Одессы отправил заведующую хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар под ночной домашний арест. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Пожар в колледже в Одессе: новую подозреваемого отправили под домашний арест

"Подозреваемой в совершении служебной халатности ... суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства в период с 22:00 до 6:00. Срок определения 60 суток", - сказали в пресс-службе.

Напомним, по делу о пожаре в одном из колледжей в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному лицу, а именно заведующей хозяйством колледжа.

Как сообщалось, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникл пожар. Известно о 16 погибших.

Ранее УНН сообщал, что Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.

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