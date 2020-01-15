Пожар в колледже в Одессе: новую подозреваемого отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Киевский районный суд Одессы отправил заведующую хозяйством колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар под ночной домашний арест. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Подозреваемой в совершении служебной халатности ... суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства в период с 22:00 до 6:00. Срок определения 60 суток", - сказали в пресс-службе.
Напомним, по делу о пожаре в одном из колледжей в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года, сообщено о подозрении еще одному лицу, а именно заведующей хозяйством колледжа.
Как сообщалось, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возникл пожар. Известно о 16 погибших.
Ранее УНН сообщал, что Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.