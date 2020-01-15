Пожежа у коледжі в Одесі: нову підозрювану відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Київський районний суд Одеси відправив завідувачку господарством коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася смертельна пожежа під нічний домашній арешт. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
“Підозрюваній у вчиненні службовій недбалості ...суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце проживання у період з 22:00 до 6:00. Строк ухвали 60 діб”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у справі щодо пожежі в одному із коледжів в Одесі, яка сталася 4 грудня 2019 року, повідомлено про підозру ще одній особі, а саме завідувачці господарством колледжу.
Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Відомо про 16 загиблих.
Раніше УНН повідомляв, що Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу.