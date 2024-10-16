Пожар на нефтяном терминале в Венесуэле: 21 человек пострадал
Киев • УНН
На терминале Ла Салина, принадлежащем PDVSA, произошел пожар во время шторма. Пострадал по меньшей мере 21 человек, включая рабочих, соседей и пожарных. Власти расследуют причины инцидента.
На венесуэльском нефтяном терминале Ла Салина, который контролирует государственная компания PDVSA, произошел пожар. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В результате данного пожара пострадали по меньшей мере 21 человек, включая рабочих, соседей и пожарных. Инцидент произошел рано днем во время шторма и продолжался до вечера.
Терминал, расположенный вблизи западного города Кабимас на берегу озера Маракайбо, в основном используется для транспортировки сырой нефти и топлива между внутренними портами. Власти продолжают расследование причин пожара и делают все возможное для ликвидации последствий инцидента.
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