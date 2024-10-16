Пожежа на нафтовому терміналі у Венесуелі: 21 особа постраждала
Київ • УНН
На терміналі Ла Саліна, що належить PDVSA, сталася пожежа під час шторму. Постраждало щонайменше 21 особа, включаючи робітників, сусідів і пожежників. Влада розслідує причини інциденту.
На венесуельському нафтовому терміналі Ла Саліна, який контролює державна компанія PDVSA, сталася пожежа. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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У результаті даної пожежі постраждали щонайменше 21 особа, включаючи робітників, сусідів і пожежників. Інцидент стався рано вдень під час шторму і тривав до вечора.
Термінал, розташований поблизу західного міста Кабімас на березі озера Маракайбо, здебільшого використовується для транспортування сирої нафти та пального між внутрішніми портами. Влада продовжує розслідування причин пожежі та робить все можливе для ліквідації наслідків інциденту.
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