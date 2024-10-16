Пожежа на нафтопереробному заводі в Ірані: загинула одна людина
Київ • УНН
На заводі Pars Petro Shushtar в іранській провінції Хузестан сталася пожежа через зіткнення танкера з цистернами. Щонайменше одна людина загинула, пожежу вдалося взяти під контроль.
На нафтопереробному заводі в Ірані зайнялася пожежа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Внаслідок пожежі на нафтопереробному заводі Pars Petro Shushtar в іранській провінції Хузестан загинула щонайменше одна людина.
За інформацією губернатора міста Шуштар, пожежа наразі контрольована, але рятувальні служби та пожежники продовжують працювати на місці події. Місцева влада уточнила, що причиною інциденту стало "зіткнення танкера з цистернами з бензином".
Влада розпочала розслідування для з’ясування обставин трагедії.
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