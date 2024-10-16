Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иране: погиб один человек
Киев • УНН
На заводе Pars Petro Shushtar в иранской провинции Хузестан произошел пожар из-за столкновения танкера с цистернами. По меньшей мере один человек погиб, пожар удалось взять под контроль.
На нефтеперерабатывающем заводе в Иране загорелся пожар. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pars Petro Shushtar в иранской провинции Хузестан погиб по меньшей мере один человек.
По информации губернатора города Шуштар, пожар пока контролируется, но спасательные службы и пожарные продолжают работать на месте происшествия. Местные власти уточнили, что причиной инцидента стало "столкновение танкера с цистернами с бензином".
Власти начали расследование для выяснения обстоятельств трагедии.
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