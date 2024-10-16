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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иране: погиб один человек

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Иране: погиб один человек

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 21:54  •  63 просмотра

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На заводе Pars Petro Shushtar в иранской провинции Хузестан произошел пожар из-за столкновения танкера с цистернами. По меньшей мере один человек погиб, пожар удалось взять под контроль.

На нефтеперерабатывающем заводе в Иране загорелся пожар. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pars Petro Shushtar в иранской провинции Хузестан погиб по меньшей мере один человек.

По информации губернатора города Шуштар, пожар пока контролируется, но спасательные службы и пожарные продолжают работать на месте происшествия. Местные власти уточнили, что причиной инцидента стало "столкновение танкера с цистернами с бензином".

Власти начали расследование для выяснения обстоятельств трагедии.

Нетаньяху сообщил США, что Израиль планирует удар по военным объектам Ирана, а не ядерным15 октября 2024, 06:05 • 10993 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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