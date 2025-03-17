Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16620 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30973 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65956 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215322 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123578 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392501 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311355 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213915 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244305 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255165 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23557 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46276 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132879 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15541 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14870 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132950 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215322 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392501 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254749 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311355 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3496 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14916 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46322 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72250 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57322 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован

Киев • УНН

 • 64139 просмотра

Власти Кубани сообщили о полной ликвидации пожара на нефтекомплексе в Туапсе, который возник после атаки беспилотников. В тушении принимали участие 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован

Объекты топливно-энергетического комплекса в астраханской области рф были атакованы беспилотниками на прошлой неделе. На одном из объектов вспыхнул пожар. Этот пожар, который, по данным росСМИ, тушили более 50 единиц спецтехники и почти 200 пожарных, впоследствии был локализован и  ликвидирован, передает УНН.

Губернатор кубани вениамин кондратьев заявил, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Ранее в российских СМИ сообщали, что пожар произошел после атаки беспилотников. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении принимали участие 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Напомним

УНН передавал: 69 украинских беспилотников атаковали различные регионы рф, в частности Подмосковье. В результате атаки один человек погиб, трое ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77