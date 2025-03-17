Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован

Объекты топливно-энергетического комплекса в астраханской области рф были атакованы беспилотниками на прошлой неделе. На одном из объектов вспыхнул пожар. Этот пожар, который, по данным росСМИ, тушили более 50 единиц спецтехники и почти 200 пожарных, впоследствии был локализован и ликвидирован, передает УНН.

Губернатор кубани вениамин кондратьев заявил, что пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Ранее в российских СМИ сообщали, что пожар произошел после атаки беспилотников. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении принимали участие 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Напомним

УНН передавал: 69 украинских беспилотников атаковали различные регионы рф, в частности Подмосковье. В результате атаки один человек погиб, трое ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура.