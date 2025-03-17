Пожежу на нафтопереробному заводі в Туапсе повністю ліквідовано

Об'єкти паливно-енергетичного комплексу в астраханській області рф були атаковані безпілотниками минулого тижня. На одному з об'єктів спалахнула пожежа. Цю пожежу, яку, за даними росЗМІ, гасили понад 50 одиниць спецтехніки та майже 200 пожежників, згодом було локалізовано та ліквідовано, передає УНН.

Губернатор кубані веніамін кондратьєв заявив, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Раніше у російських ЗМІ повідомляли, що пожежа сталася після атаки безпілотників. Загорівся резервуар, в якому перебувало близько 20 тисяч тонн бензину. пожежі було присвоєно четвертий ранг небезпеки. У гасінні брали участь 188 осіб і 55 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо

УНН передавав: 69 українських безпілотників атакували різні регіони рф, зокрема Підмосков'я. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє поранені, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.