Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express

В Берлине горит склад компании Diehl, которая среди прочего производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. Но пожар не угрожает темпам производства зенитных ракетных установок. Об этом пишет Defense Express, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, в Берлине горит предприятие корпорации Diehl - Diehl Metall.

Корпорация также включает Diehl Defense, Diehl Aviation, Diehl Controls, Diehl Metering.

От пожара пострадало помещение Diehl Metal Applications GmbH. Оно занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями.

Отмечается, что вероятно часть продукции пострадавшего предприятия задействована в производстве ракет или зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, но речь не идет о конечном этапе. В связи с этим нельзя сказать об угрозе темпам производства ЗРК.

Напомним

Масштабный пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине привел к выбросу токсичного дыма. Власти советуют жителям оставаться в помещениях и закрыть окна.

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