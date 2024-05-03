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Пожежа на металургійному заводі в Берліні не вплине на темпи виробництва IRIS-T - Defense Express

Пожежа на металургійному заводі в Берліні не вплине на темпи виробництва IRIS-T - Defense Express

Київ • УНН

 • 27532 перегляди

На заводі компанії Diehl в Берліні, який задіяний у виробництві систем ППО, сталася масштабна пожежа, але вона не вплине на темпи виробництва систем протиповітряної оборони IRIS-T.

У Берліні горить склад компанії Diehl, яка серед іншого виробляє системи протиповітряної оборони IRIS-T. Але пожежа не загрожує темпам виробництва зенітних ракетних установок. Про це пише Defense Express, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, у Берліні горить підприємство корпорації Diehl - Diehl Metall.

Корпорація також включає Diehl Defense, Diehl Aviation, Diehl Controls, Diehl Metering.

Від пожежі постраждало приміщення Diehl Metal Applications GmbH. Воно займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами.

Зазначається, що ймовірно частина продукції постраждалого підприємства задіяна у виробництві ракет або зенітного ракетного комплексу (ЗРК) IRIS-T, але не йдеться про кінцевий етап. У зв'язку з цим не можна сказати про загрозу темпам виробництва ЗРК.

Нагадаємо

Масштабна пожежа на металургійному заводі Diehl Metal Applications у Берліні призвела до викиду токсичного диму. Влада радить мешканцям залишатися в приміщеннях і закрити вікна.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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