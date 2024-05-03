Масштабна пожежа охопила берлінський оборонний завод, де виготовляють системи ППО, над містом поширюється токсичний дим
Київ • УНН
Масштабна пожежа на металургійному заводі Diehl Metal Applications у Берліні, який займається розробкою систем ПВО, призвела до викиду токсичного диму. Влада радить мешканцям залишатися в приміщеннях і закрити вікна.
У Берліні масштабна пожежа над металургійним заводом "Diehl Metal Applications", який є розробником систем ППО. Про це УНН пише з посиланням на BILD.
Деталі
Корпуси заводу, на якому, судячи з відкритих джерел, розроблялися і випускалися системи ППО Iris-T, огорнуло полум'я і густі клуби диму.
Дим поширюється над Берліном, влада говорить про його токсичність для людей. Жителям радять закрити вікна і перебувати вдома. Школярів та офісних співробітників відпустили по домівках, район пожежі оточений.
Адріан Венцель, представник пожежної служби Берліна, який наразі перебуває на місці пожежі, повідомив виданню BILD, що пожежу поки не вдалося взяти під контроль.
Наразі чотири поверхи будівлі повністю згоріли. Частина будівлі вже обвалилася. Видаляємо тільки зовні. Вогонь більше неможливо взяти під контроль зсередини
Він підтвердив, що в будівлі також горять хімікати. Там зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Існує ризик утворення ціанистого водню, який підніметься в повітря разом із димом.
BILD пише, що для гасіння пожежі задіяли 130 пожежників. Вони одягнені в захисні костюми.
Під москвою загорівся склад із пластиком, площа пожежі перевищує 2 тис. квадратних метрів30.04.24, 11:59 • 21108 переглядiв