Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

В Берлине масштабный пожар над металлургическим заводом "Diehl Metal Applications", который является разработчиком систем ПВО. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Корпуса завода, на котором, судя по открытым источникам, разрабатывались и выпускались системы ПВО Iris-T, окутало пламя и густые клубы дыма.

Дым распространяется над Берлином, власти говорят о его токсичности для людей. Жителям советуют закрыть окна и находиться дома. Школьников и офисных сотрудников отпустили по домам, район пожара оцеплен.

Адриан Венцель, представитель пожарной службы Берлина, который сейчас находится на месте пожара, сообщил изданию BILD, что пожар пока не удалось взять под контроль.

Сейчас четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обвалилась. Удаляем только снаружи. Огонь больше невозможно взять под контроль изнутри - сказал он.

Он подтвердил, что в здании также горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом.

BILD пишет, что для тушения пожара задействовали 130 пожарных. Они одеты в защитные костюмы.

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