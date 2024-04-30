Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

В подмосковье, в округе раменский, произошло возгорание на складе с полиэтиленом и пластиковыми трубами. Пожарные тушат площадь около 2,3 тыс. кв. м., передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В городе раменское московской области рф горит складское помещение пластиковой продукции, – в сводке росСМИ говорится что на складе находятся полиэтилен и пластиковые трубы.

Площадь пожара первоначально указывалась в пределах 2 тыс. кв. м., однако по состоянию на сейчас сообщается о 2,3 тыс. кв. м.

Также говорится, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. По данным мчс страны-окупанта, на место пожара привлечены для работ 70 специалистов и 22 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, а также сообщается, что из охваченого огнем здания самостоятельно вышли 30 человек.

Напомним

Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.

Ранее УНН сообщал, что в московской области загорелся склад со строительными материалами, в результате чего обвалилась крыша, разлился и загорелся контейнер с горюче-смазочными материалами.