Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров
Киев • УНН
В раменском районе подмосковья загорелся склад с полиэтиленовыми и пластиковыми трубами, площадь пожара превысила 2 000 квадратных метров.
В подмосковье, в округе раменский, произошло возгорание на складе с полиэтиленом и пластиковыми трубами. Пожарные тушат площадь около 2,3 тыс. кв. м., передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В городе раменское московской области рф горит складское помещение пластиковой продукции, – в сводке росСМИ говорится что на складе находятся полиэтилен и пластиковые трубы.
Площадь пожара первоначально указывалась в пределах 2 тыс. кв. м., однако по состоянию на сейчас сообщается о 2,3 тыс. кв. м.
Также говорится, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. По данным мчс страны-окупанта, на место пожара привлечены для работ 70 специалистов и 22 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, а также сообщается, что из охваченого огнем здания самостоятельно вышли 30 человек.
Напомним
Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.
Ранее УНН сообщал, что в московской области загорелся склад со строительными материалами, в результате чего обвалилась крыша, разлился и загорелся контейнер с горюче-смазочными материалами.
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