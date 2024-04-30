Під москвою загорівся склад із пластиком, площа пожежі перевищує 2 тис. квадратних метрів
Київ • УНН
У раменському районі підмосков'я загорівся склад із поліетиленовими та пластиковими трубами, площа пожежі перевищила 2 000 квадратних метрів.
У підмосков'ї, в окрузі раменський, сталося загоряння на складі з поліетиленом і пластиковими трубами. Пожежники гасять площу близько 2,3 тис. кв. м., передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
У місті раменське московської області рф горить складське приміщення пластикової продукції, - у зведенні росЗМІ йдеться про те, що на складі знаходяться поліетилен і пластикові труби.
Площу пожежі спочатку вказували в межах 2 тис. кв. м., проте станом на зараз повідомляють про 2,3 тис. кв. м.
Також ідеться, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження. За даними МНС країни-окупанта, на місце пожежі залучено для робіт 70 фахівців і 22 одиниці техніки. Унаслідок події ніхто не постраждав, а також повідомляється, що з охопленої вогнем будівлі самостійно вийшли 30 осіб.
Нагадаємо
Пожежа спалахнула в промисловій зоні поблизу автомобільного заводу КАМАЗ у російському місті Набережні Човни, спричинивши густий чорний дим, видимий здалеку, але КАМАЗ спростував повідомлення про пожежу на своєму автоскладальному заводі.
Раніше УНН повідомляв, що в московській області загорівся склад із будівельними матеріалами, унаслідок чого обвалився дах, розлився і загорівся контейнер із паливно-мастильними матеріалами.