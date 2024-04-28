В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них

В набережных челнах в российском тарастане произошел пожар в промзоне, сообщалось, что загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ, на КамАЗе опровергли сообщении о пожаре на автосборочном производстве, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По данным местных СМИ, в 5.30 утра 28 апреля "произошло возгорание мусора на территории ПЭК, расположенной на Автосборочном проезде" в городе. Многие горожане, как указано, наблюдали густой черный дым, и издалека, как указано, - "казалось, будто горит производство КАМАЗа". По данным гу мчс россии по региону, возгорание мусора удалось потушить через час.

В телеграм-канале ПАО "КАМАЗ" появилось сообщение, которое объясняет информацию о пожаре, который произошел утром на промзоне набережных челнов.

"Дым, который сегодня видели жители города над промзоной, шел с территории Поволжской экологической компании. Ее территория находится рядом с автогигантом. На территории ПАО "КАМАЗ" никаких возгораний не было", - сказано в публикации.

КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники в вс россии, отмечает "Крымский ветер", опубликовавший видео в телеграм-канале.