У набережних челнах в рф сталася пожежа у промзоні: на заводі КамАЗ спростовують, що це в них
Київ • УНН
Пожежа спалахнула в промисловій зоні поблизу автомобільного заводу КАМАЗ в російському місті Набережні Челни, спричинивши густий чорний дим, видимий здалеку, але КАМАЗ спростував повідомлення про пожежу на своєму автоскладальному заводі.
У набережних челнах в російському тарастані сталася пожежа у промзоні, повідомлялося, що загорівся складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ, на КамАЗі спростували повідомленні про пожежу на автоскладальному виробництві, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За даними місцевих ЗМІ, о 5.30 ранку 28 квітня "сталося загорання сміття на території ПЕК, розташованої на Автоскладальному проїзді" у місті. Багато містян, як вказано, спостерігали густий чорний дим, і здалеку, як вказано, - "здавалося, ніби горить виробництво КАМАЗу". За даними гу мнс росії по регіону, спалах сміття вдалося загасити через годину.
У телеграм-каналі ПАТ "КАМАЗ" з'явилося повідомлення, яке пояснює інформацію про пожежу, яка сталася вранці на промзоні набережних челнів.
"Дим, який сьогодні бачили жителі міста над промзоною, йшов із території Поволзької екологічної компанії. Її територія знаходиться поряд із автогігантом. На території ПАТ "КАМАЗ" жодних загорянь не було", - сказано у публікації.
КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки до зс росії, зазначає "Крымский ветер", що опублікував відео у телеграм-каналі.