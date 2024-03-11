В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами

В подмосковье рф горел склад со стройматериалами, обвалилась кровля и разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

Пожар возник в поселке родники в раменском округе. На месте произошло обрушение кровли.

По данным мчс рф, из-за разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом жидкость разлилась и воспламенилась на территории 400 квадратных метров.

Пламя перекинулось на административное здание.

В мчс рф сообщают, что локализовали пожар на 970 кв метрах.

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