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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами

В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:47  •  8906 просмотра

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В московской области загорелся склад со строительными материалами, в результате чего обвалилась крыша, разлился и загорелся контейнер с горюче-смазочными материалами.

В подмосковье рф горел склад со стройматериалами, обвалилась кровля и разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ. 

Детали

Пожар возник в поселке родники в раменском округе. На месте произошло обрушение кровли.

По данным мчс рф, из-за разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом жидкость разлилась и воспламенилась на территории 400 квадратных метров.

Пламя перекинулось на административное здание.

В мчс рф сообщают, что локализовали пожар на 970 кв метрах.

В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ11 марта 2024, 08:49 • 13772 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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