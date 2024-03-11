В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ

2 БПЛА упали на территорию арсенала с боеприпасами в поселке котлубань волгоградской области рф во время массовой атаки в ночь на 8 марта. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

Ранее в минобороны отчитались рф, что в ночь на 8 марта над волгоградской областью было сбито 15 беспилотников. Как выяснила ASTRA, два из них упали на территорию воинской части 57229/51 в поселке котлубань (бывшая 92921). Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет.

О разрушениях не сообщается.

Воинская часть 57229/51, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. Здесь расположен арсенал главного ракетного артиллерийского управления минобороны рф.

24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой же воинской части. 16 ноября эту же воинскую часть также атаковал БПЛА, в результате чего, как сообщала ASTRA, сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. С территории в/ч тогда эвакуировали 630 человек.

Дополнение

В ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили шесть беспилотников: четыре над брянской областью и еще два над орловской.