На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В субботу повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) сообщило, что во время столкновений в четверг и пятницу в приграничном городе Тинзауатен они захватили бронетехнику, грузовики и цистерны. Также повстанцы утверждают, что они повредили вертолет, который разбился в городе Кидал, расположенном на расстоянии сотен километров от Тинзауатена.

Армия Мали заявила, что в результате боев двое их солдат погибли, а еще десять получили ранения. Согласно сообщению, один из их вертолетов потерпел катастрофу в Кидали в пятницу во время выполнения обычной миссии, но в результате инцидента никто не погиб. российские военные блогеры в воскресенье сообщили, что вблизи алжирской границы в засаде погибло по меньшей мере 20 бойцов группы "Вагнер".

Сотрудники ЧВК "вагнера", которые двигались в колонне с правительственными войсками, погибли в Мали... Некоторые попали в плен, - сообщил российский военный блогер Семен Пегов.

Телеграм-канал Baza, связанный с российскими силовыми структурами, заявил, что в засаде были убиты по меньшей мере 20 бойцов группы "Вагнер". Однако агентство Reuters не смогло независимо подтвердить эту информацию.

Напомним

После гибели главы "вагнера" в авиакатастрофе 23 августа 2023 года частная военная компания "вагнер" продолжает существовать под руководством его сына, удерживая отдельные отряды наемников в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.