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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Річниця заколоту пригожина: британська розвідка проаналізувала, чим займається "вагнер" без свого ватажка

Київ • УНН

 • 17772 перегляди

Після загибелі очільника "вагнера" в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року приватна військова компанія "вагнер" продовжує існувати під керівництвом його сина, утримуючи окремі загони найманців у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Річниця заколоту пригожина: британська розвідка проаналізувала, чим займається "вагнер" без свого ватажка

Після смерті очільника пвк "вагнер" євгена пригожина група продовжує існування і утримує окремі підрозділи найманців у білорусі, Малі та в ЦАР. Як пише УНН, про це повідомила британська розвідка, аналізуючи сучасний стан "вагнеру" у річницю заколоту пригожина.

Деталі

Як зазначається, після смерті пригожина в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його приватна військова компанія "вагнер" досі існує – тепер її очолює його син павло пригожин, а командує антон "лотос" єлізаров. Найманців групи вивели з фронту в Україні та окремих африканських країн, але "вагнер" зберігає незалежні розгортання у білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці. 

Як пише британська розвідка, пригожин започаткував практику вербування ув'язнених для участі у війні проти України. З липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику перейняло російське міноборони, до "вагнеру" завербували понад 48 тис. ув'язнених, понад 17 тис. з яких згодом загинули в бою.

При цьому з лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у росії скоротилася як мінімум на 150 тис. осіб. Ймовірно, більшість із цих ув'язнених були звільнені в обмін на згоду воювати в Україні, пишуть у розвідці.

Нагадаємо

24 червня 2023 року євген пригожин очолив заколот, коли понад 8 тис. найманців, які двинулися у бік російської столиці маршем проти вищого військового командування росії, звинувативши їх у корупції та невиконанні службових обов'язків. 23 серпня його літак розбився в тверській області рф.

А згодом кількох високопоставлених російських військових керівників заарештували за звинуваченнями в корупції. А колишнього міністра оборони росії шойгу, якого активно критикував пригожин, було замінено.

WSJ: ліквідацію пригожина організував микола патрушев22.12.23, 13:06 • 26079 переглядiв

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