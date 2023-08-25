Аварія літака пригожина: співробітники ск рф знайшли "чорні скриньки"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Співробітники Слідчого комітету вилучили бортові самописці з місця падіння бізнес-джету засновника пвк “вагнер” євгена пригожина у Тверській області. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на ск рф, передає УНН.
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За даними росЗМІ, на місці аварії виявили 10 тіл загиблих, для встановлення осіб яких проводитимуть молекулярно-генетичні експертизи.
“Наразі також вилучаються предмети та документація, які мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи”, — додали у СК.
У відомстві зазначили, що детальний огляд місця аварії триває.
“Наслідком будуть ретельно перевірені всі можливі версії події”, — повідомили у ск рф.
Доповнення
Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.
24 серпня у росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіла пригожина.