Крушение самолета пригожина: сотрудники ск рф нашли "черные ящики"

Детали

По данным росСМИ, на месте аварии обнаружили 10 тел погибших, для установления личностей которых будут проводить молекулярно-генетические экспертизы.

“Сейчас также изымаются предметы и документация, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы”, — добавили в СК.

В ведомстве отметили, что детальный осмотр места аварии продолжается.

“Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего”, — сообщили в ск рф.

Дополнение

Вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.

24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тела пригожина.