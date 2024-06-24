Годовщина мятежа пригожина: британская разведка проанализировала, чем занимается "вагнер" без своего главаря

После смерти главы чвк "вагнер" евгения пригожина группа продолжает существование и удерживает отдельные подразделения наемников в беларуси, Мали и в ЦАР. Как пишет УНН, об этом сообщила британская разведка, анализируя современное состояние "вагнера" в годовщину мятежа пригожина.

Детали

Как отмечается, после смерти пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года, его частная военная компания "вагнер" до сих пор существует – теперь ее возглавляет его сын павел пригожин, а командует антон "лотос" елизаров. Наемников группы вывели с фронта в Украине и отдельных африканских стран, но "вагнер" сохраняет независимые развертывания в беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.

Как пишет британская разведка, пригожин начал практику вербовки заключенных для участия в войне против Украины. С июля 2022 года по февраль 2023 года, когда эту практику переняло российское минобороны, в "вагнер" завербовали более 48 тыс. заключенных, более 17 тыс. из которых впоследствии погибли в бою.

При этом с февраля 2022 года общее количество заключенных в россии сократилось как минимум на 150 тыс. человек. Вероятно, большинство из этих заключенных были освобождены в обмен на согласие воевать в Украине, пишут в разведке.

Напомним

24 июня 2023 года евгений пригожин возглавил бунт, когда более 8 тыс. наемников двинулись в сторону российской столицы маршем против высшего военного командования россии, обвинив их в коррупции и невыполнении служебных обязанностей. 23 августа его самолет разбился в тверской области рф.

А впоследствии нескольких высокопоставленных российских военных руководителей арестовали по обвинениям в коррупции. А бывшего министра обороны россии шойгу, которого активно критиковал пригожин ,было заменено.

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