WSJ: ликвидацию пригожина организовал николай патрушев
The Wall Street Journal сообщает, что секретарь Совета безопасности россии николай патрушев организовал убийство основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, согласно данным западных разведок. Самолет пригожина якобы был взорван, что привело к авиакатастрофе, в которой погибли все десять человек, находившихся на борту.
Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке
Четырех истощенных и стрессированных животных, спасенных из Донецкой области, перевезли в Киевский зоопарк, который предоставил хорошо оборудованную среду для их реабилитации.
В Японии разработали летающего дракона, который сможет тушить слишком опасные пожары
Японские ученые создали "Дракона-пожарного" - летающего робота-пожарного, предназначенного для борьбы с огнем, который может быть слишком опасным для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.
В Берлине заявили, что не будут помогать Минобороны с мобилизацией украинцев в Германии
Министр юстиции Германии заявил, что план Украины по мобилизации своих граждан в Германии не будет иметь практических последствий, отметив конституционное право не служить против своей воли.
Япония согласовала передачу ракет Patriot США на фоне ракетных атак рф на Украину - СМИ
Япония согласилась передать США десятки ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов, что, в свою очередь, усилит глобальные возможности противовоздушной обороны, в том числе и в Украине. Это знаменует собой исторический сдвиг в оборонной политике Японии.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе Госспецсвязи Щиголю
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в растрате 62 миллионов гривен, с возможностью внесения залога. Сейчас он уже вышел под залог в размере 25 миллионов гривен.
Прекращение поддержки Microsoft Windows 10 может отправить 240 млн ПК в утиль - Reuters
Прекращение поддержки Windows 10 может привести к тому, что 240 миллионов компьютеров будут утилизированы, что создаст примерно 480 миллионов килограммов электронных отходов.
В результате падения елки в Бельгии погибла женщина, еще два человека получили травмы
60-летняя женщина погибла и еще двое получили ранения в результате падения 5-тонной рождественской елки в городе Ауденарде, Бельгия; расследование продолжается.
Украина готова напрямую покупать оружие у французских компаний - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность сотрудничать с французскими компаниями в совместном производстве вооружений или непосредственно закупать их.
Херсон утром враг обстрелял из артиллерии, есть пострадавшая: показали последствия
Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам. Об инциденте сообщил Александр Прокудин, добавив видео, на котором видны разрушения.