WSJ: ликвидацию пригожина организовал николай патрушев

Убийство основателя ЧВК "Вагнер", бизнесмена евгения пригожина организовал секретарь Совета безопасности россии николай патрушев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в западных спецслужбах, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать путина об угрозе роста влияния пригожина. Однако президент не прислушивался к его словам, поскольку наемники ЧВК "Вагнер" достигали, как считали в Кремле, успехов на поле боя в Украине.



Все говорили путину, что иметь параллельную армию - это ошибка. Когда он (пригожин) ежедневно плюет в лицо военному руководству - то у вас проблемы, - сказал WSJ неназванный бывший кремлевский чиновник.

Как утверждает собеседник издания, бывший российский разведчик, ситуация изменилась в октябре 2022 года. Тогда пригожин, как утверждается, позвонил путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, что приводит к большим потерям. В кабинете путина на тот момент находился патрушев.

Последующие жалобы пригожина на поставки ЧВК "Вагнер", в том числе публичные конфликты с Минобороны россии, путин игнорировал, пишет издание. В июне 2023 года, когда пригожин начал мятеж, патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и "взял управление на себя".

Издание утверждает, что после того, как при посредничестве александра лукашенко удалось договориться об уходе наемников на белорусскую территорию, а президент пообещал прекратить преследование мятежников, патрушев начал разработку плана убийства пригожина.

В начале августа патрушев отдал приказ своему помощнику разработать план ликвидации пригожина, рассказал газете неназванный бывший российский разведчик. Западные спецслужбы утверждают, что путину его позже показали и тот не стал отрицать.

23 августа главарь Вагнера ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно тогда, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах, под крыло заложили небольшую бомбу.

Через полчаса после взлета самолет потерпел крушение в тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившихся на борту.

Напомним,

Кремль свою причастность отрицает. В октябре путин заявил, что пригожин и уткин сами взорвали свой самолет ручными гранатами.

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