кремль назвав звинувачення у вбивстві пригожина “абсолютною брехнею” - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У кремлі заявили, що припущення Заходу про те, що євгена пригожина було вбито за наказом путіна, є “абсолютною брехнею”, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Західні політики та коментатори припускають, не наводячи доказів, що путін наказав убити пригожина, щоб покарати його за заколот 23-34 червня проти армійського керівництва, який також став найбільшим викликом правлінню путіна з моменту його приходу до влади в 1999 році.
путін послався на “попередню інформацію”, яка вказує на те, що пригожин і його соратники з групи найманців вагнера були вбиті. Натомість путін заявив, що пригожин припустився деяких “серйозних помилок”.
У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що це звинувачення та багато інших подібних неправдиві.
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“Це все абсолютна брехня, і тут, висвітлюючи це питання, потрібно спиратися на факти. Фактів поки небагато. Їх потрібно встановити в ході слідчих дій”, — сказав він.
За словами пескова, зараз дуже багато спекуляцій навколо цієї авіакатастрофи і трагічної загибелі пасажирів літака, в тому числі євгена пригожина. Звичайно, на Заході всі ці спекуляції подаються під відомим кутом.
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Російська авіаційна служба заявила, що пригожин, керівник групи найманців вагнера, був на борту приватного літака, який розбився 23 серпня ввечері на північний захід від Москви, ніхто не вижив.
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За даними Bloomberg, органи держбезпеки рф підтримували усунення шойгу та герасимова.