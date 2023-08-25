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кремль назвав звинувачення у вбивстві пригожина “абсолютною брехнею” - Reuters

кремль назвав звинувачення у вбивстві пригожина “абсолютною брехнею” - Reuters

Київ • УНН

 • 566985 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У кремлі заявили, що припущення Заходу про те, що євгена пригожина було вбито за наказом путіна, є “абсолютною брехнею”, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Західні політики та коментатори припускають, не наводячи доказів, що путін наказав убити пригожина, щоб покарати його за заколот 23-34 червня проти армійського керівництва, який також став найбільшим викликом правлінню путіна з моменту його приходу до влади в 1999 році.

путін послався на “попередню інформацію”, яка вказує на те, що пригожин і його соратники з групи найманців вагнера були вбиті. Натомість путін заявив, що пригожин припустився деяких “серйозних помилок”.

У свою чергу речник кремля дмитро пєсков заявив, що це звинувачення та багато інших подібних неправдиві.

Цитата

“Це все абсолютна брехня, і тут, висвітлюючи це питання, потрібно спиратися на факти. Фактів поки небагато. Їх потрібно встановити в ході слідчих дій”, — сказав він.

За словами пескова, зараз дуже багато спекуляцій навколо цієї авіакатастрофи і трагічної загибелі пасажирів літака, в тому числі євгена пригожина. Звичайно, на Заході всі ці спекуляції подаються під відомим кутом.

Додатково

Російська авіаційна служба заявила, що пригожин, керівник групи найманців вагнера, був на борту приватного літака, який розбився 23 серпня ввечері на північний захід від Москви, ніхто не вижив.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, органи держбезпеки рф підтримували усунення шойгу та герасимова.

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