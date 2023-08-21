Органи держбезпеки рф підтримували усунення шойгу та герасимова - Bloomberg

Деталі

За словами п'ятьої осіб, які знають ситуацію, прихильники жорсткої лінії безпеки хочуть заміни шойгу в рамках переходу до більш агресивного переслідування війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та воєнний стан. Але наразі немає жодних ознак того, що їх усунуть, а російського генерала сергія суровікіна, якого допитували щодо невдалого заколоту, з тих пір ніхто не бачив.

Доповнення

Видання пише, що затримання минулого місяця ігоря гіркіна, відомого колишнього офіцера російської розвідки, після того, як він накинувся на путіна, висунуло цю напруженість на перший план. Але, зважаючи на те, що наслідки заколоту все ще відбиваються на вищих ешелонах росії, кремль вжив заходів, щоб більш рішуче відповісти на будь-які майбутні виклики влади російського диктатора путіна.

Ба більше, Bloomberg наголошує на тому, що рівень підтримки путіна серед урядовців кремля не зменшується.

Нагадаємо

В українській розвідці розповіли, чим займається пригожин після "перевороту" у рф. Зокрема зазначили, що російська пвк "вагнера" відновила свою "традиційну" діяльність, якою займалася до початку повномасштабного вторгнення в Україну.







