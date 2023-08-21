Органы госбезопасности рф поддерживали отстранение шойгу и Герасимова - Bloomberg

Детали

По словам пяти человек, которые знают ситуацию, сторонники жесткой линии безопасности хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному преследованию войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение. Но пока нет никаких признаков того, что их устранят, а российского генерала Сергея Суровикина, которого допрашивали по поводу неудавшегося мятежа, с тех пор никто не видел.

Дополнение

Издание пишет, что задержание в прошлом месяце игоря гиркина, известного бывшего офицера российской разведки, после того, как он набросился на путина, выдвинуло эту напряженность на первый план. Но, учитывая то, что последствия мятежа все еще отражаются на высших эшелонах россии, кремль принял меры, чтобы более решительно ответить на любые будущие вызовы власти российского диктатора путина.

Более того, Bloomberg отмечает, что уровень поддержки путина среди чиновников кремля не уменьшается.

Напомним

В украинской разведке рассказали, чем занимается пригожин после "переворота" в рф. В частности отметили, что российская пвк "вагнера" возобновила свою "традиционную" деятельность, которой занималась до начала полномасштабного вторжения в Украину.