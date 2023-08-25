кремль назвал обвинения в убийстве пригожина "абсолютной ложью" - Reuters

Детали

Западные политики и комментаторы предполагают, не приводя доказательств, что путин приказал убить пригожина, чтобы наказать его за мятеж 23-34 июня против армейского руководства, который также стал самым большим вызовом правлению путина с момента его прихода к власти в 1999 году.

путин сослался на “предварительную информацию”, которая указывает на то, что пригожин и его соратники из группы наемников вагнера были убиты. Вместо этого путин заявил, что пригожин допустил некоторые “серьезные ошибки”.

В свою очередь представитель кремля дмитрий песков заявил, что это обвинение и многие другие подобные обвинения неправдивы.

Цитата

“Это всё абсолютная ложь, и здесь, освещая этот вопрос, нужно опираться на факты. Фактов пока немного. Их нужно установить в ходе следственных действий”, — сказал он.

По словам пескова, сейчас очень много спекуляций вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе евгения пригожина. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются под известным углом.

Дополнительно

Российская авиационная служба заявила, что пригожин, руководитель группы наемников вагнера, был на борту частного самолета, который разбился 23 августа вечером на северо-западе от москвы, никто не выжил.

Напомним

По данным Bloomberg, органы госбезопасности рф поддерживали отстранение шойгу и герасимова.