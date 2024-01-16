Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.
Сегодня днем войска рф в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Вследствие вражеских ударов повреждены частные дома. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, Никополь трижды атаковали дронами камикадзе и один раз обстреляли артиллерии. На данный момент информации о пострадавших нет.
Повреждены два частных дома и здание, которое не эксплуатировалось. Изуродованы хозяйственная постройка, гараж и микроавтобус. Зацепило линию электропередач
Он также добавил, что в других громадах области в течение суток было тихо.
Напомним,
Согласно отчету Мониторинговой миссии ООН, в декабре 2023 года в Украине в результате войны погибли или получили ранения по меньшей мере 592 гражданских лица.
Двое полицейских получили ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов Херсонщины - МВД16 январь 2024, 11:07 • 22070 просмотров
Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.
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