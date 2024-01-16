В Україні у грудні від російських атак постраждали щонайменше 592 цивільних - ООН
Київ • УНН
У грудні 2023 року російські атаки призвели до щонайменше 592 постражалих серед цивільного населення в Україні.
У грудні 2023 року в Україні внаслідок війни загинули чи отримали поранення щонайменше 592 цивільні особи, йдеться у звіті Моніторингової місії ООН, повідомляє УНН.
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В Моніторинговій місії ООН зазначають, що у грудні постраждало на 26,5 % цивільних людей, порівняно з попереднім місяцем.
Крім того, деякі повідомлення про жертви серед цивільного населення, ще не перевірені. Тому в ООН припускають, що кількість постраждалих буде більша.
Також вказується, що збільшення кількості жертв серед цивільного населення в грудні порушує тенденцію до зниження кількості жертв серед цивільного населення у 2023 році.
Зростання кількості постраждалих серед цивільного населення в грудні було зумовлене, головним чином, активізацією ракетних атак…, які російські збройні сили завдали по території України 29 і 30 грудня
Ракетні атаки спричинили 34% жертв серед цивільного населення в грудні порівняно з 16% в листопаді.
ООН просить донорів виділити 4,2 млрд доларів на гуманітарну допомогу українцям15.01.24, 11:44 • 33483 перегляди