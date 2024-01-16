В Украине в декабре от российских атак пострадали по меньшей мере 592 гражданских - ООН

В декабре 2023 года в Украине в результате войны погибли или получили ранения по меньшей мере 592 гражданских лица, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН, сообщает УНН.

Детали

В Мониторинговой миссии ООН отмечают, что в декабре пострадало на 26,5% гражданских людей по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, некоторые сообщения о жертвах среди гражданского населения, еще не проверены. Поэтому в ООН предполагают, что количество пострадавших будет больше.

Также указывается, что увеличение количества жертв среди гражданского населения в декабре нарушает тенденцию к снижению количества жертв среди гражданского населения в 2023 году.

Рост количества пострадавших среди гражданского населения в декабре был обусловлен, главным образом, активизацией ракетных атак..., которые российские вооруженные силы нанесли по территории Украины 29 и 30 декабря - указывается в отчете Мониторинговой миссии ООН.

Ракетные атаки вызвали 34% жертв среди гражданского населения в декабре по сравнению с 16% в ноябре.

ООН просит доноров выделить 4,2 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам