Пошкоджені будинки та лінія електропередач: росіяни чотири рази атакували Дніпропетровщину
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, пошкодивши приватні будинки та лінію електропередач.
Сьогодні вдень війська рф вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки. Про це заяви голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, Нікополь тричі атакували дронами камікадзе і один раз обстріляли артилерії. Наразі інформації про потерпілих немає.
Пошкоджені дві приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Понівечені господарська споруда, гараж та мікроавтобус. Зачепило лінію електропередач
Він також додав, що в інших громадах області протягом доби було тихо.
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Згідно зі звітом Моніторингової місії ООН, у грудні 2023 року в Україні внаслідок війни загинули чи отримали поранення щонайменше 592 цивільні особи.
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