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Повреждения энергетического объекта в Кропивницком не привели к сбоям в работе магистральной сети - Укрэнерго

Повреждения энергетического объекта в Кропивницком не привели к сбоям в работе магистральной сети - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 22240 просмотра

В Кропивницком ракетой поврежден объект "Укрэнерго"; нарушения в работе магистральной сети нет.

Из-за ракетной атаки на Кировоградщину поврежден один из ремонтно-производственных объектов "Укрэнерго". Повреждения не привели к сбоям в работе магистральной сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго". 

Сегодня во время ракетной атаки на Кировоградщину от падения обломков ракеты погиб сотрудник "Укрэнерго", еще четверо получили ранения. Поврежден один из наших ремонтно-производственных объектов. Повреждения не привели к сбоям в работе магистральной сети 

- говорится в сообщении. 

Также сообщается, что пострадали коллеги из "Кировоградоблэнерго". 

"Обломками повреждены воздушные линии, есть обесточивание потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Компания окажет всестороннюю помощь семье погибшего и пострадавшим", - отмечается в сообщении. 

Дополнение 

Ранее в министерстве энергетики Украины сообщали, что из-за сегодняшней вражеской ракетной атаки поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, поврежден и объект ПАО "Кировоградоблэнерго", есть жертва и 7 раненых. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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