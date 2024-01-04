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Пошкодження енергетичного об'єкта у Кропивницькому не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі - Укренерго

Пошкодження енергетичного об'єкта у Кропивницькому не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі - Укренерго

Київ • УНН

 • 22246 перегляди

У Кропивницькому ракетою пошкоджено об'єкт "Укренерго"; порушення в роботі магістральної мережі немає.

Через ракетну атаку на Кіровоградщину пошкоджено один з ремонтно-виробничих об’єктів "Укренерго". Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго". 

Сьогодні під час ракетної атаки на Кіровоградщину від падіння уламків ракети загинув співробітник "Укренерго", ще четверо зазнали поранень. Пошкоджено один з наших ремонтно-виробничих об’єктів. Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі 

- йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що постраждали колеги з "Кіровоградобленерго". 

"Уламками пошкоджено повітряні лінії, є знеструмлення споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Компанія надасть всебічну допомогу родині загиблого та постраждалим", - зазначається в повідомленні. 

Доповнення 

Раніше у міністерстві енергетики України повідомляли, що через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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