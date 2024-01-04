Пошкодження енергетичного об'єкта у Кропивницькому не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі - Укренерго

Через ракетну атаку на Кіровоградщину пошкоджено один з ремонтно-виробничих об’єктів "Укренерго". Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні під час ракетної атаки на Кіровоградщину від падіння уламків ракети загинув співробітник "Укренерго", ще четверо зазнали поранень. Пошкоджено один з наших ремонтно-виробничих об’єктів. Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що постраждали колеги з "Кіровоградобленерго".

"Уламками пошкоджено повітряні лінії, є знеструмлення споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Компанія надасть всебічну допомогу родині загиблого та постраждалим", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше у міністерстві енергетики України повідомляли, що через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених.