Пошкодження енергетичного об'єкта у Кропивницькому не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі - Укренерго
Київ • УНН
У Кропивницькому ракетою пошкоджено об'єкт "Укренерго"; порушення в роботі магістральної мережі немає.
Через ракетну атаку на Кіровоградщину пошкоджено один з ремонтно-виробничих об’єктів "Укренерго". Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Укренерго".
Сьогодні під час ракетної атаки на Кіровоградщину від падіння уламків ракети загинув співробітник "Укренерго", ще четверо зазнали поранень. Пошкоджено один з наших ремонтно-виробничих об’єктів. Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі
Також повідомляється, що постраждали колеги з "Кіровоградобленерго".
"Уламками пошкоджено повітряні лінії, є знеструмлення споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Компанія надасть всебічну допомогу родині загиблого та постраждалим", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше у міністерстві енергетики України повідомляли, що через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених.