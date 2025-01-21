Потребление электричества возросло, следует экономить в пиковые часы - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине сегодня возросло, следует экономить и не включать мощную технику одновременно в пиковые часы утром и вечером: с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

Детали

«Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 21 января, его уровень, по состоянию на 9:00, был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Причина - облачная погода в большинстве регионов и снижение эффективности работы бытовых СЭС», - сообщили в компании.

Вчера, 20 января, как указано, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 17 января. Причина такого различия - более высокая температура воздуха в большинстве областей.

Как отмечается, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», - отметили в Укрэнерго.

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