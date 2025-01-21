Споживання електрики зросло, слід економити у пікові години - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло, слід економити і не вмикати потужну техніку одночасно у пікові години вранці й увечері: з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 21 січня, його рівень, станом на 9:00, був на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у понеділок. Причина - хмарна погода у більшості регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС", - повідомили у компанії.

Учора, 20 січня, як вказано, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня - у п’ятницю, 17 січня. Причина такої відмінності - вища температура повітря у більшості областей.

Як зазначається, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

Питання про перегляд тарифів на світло для населення не стоїть на порядку денному - Міненерго