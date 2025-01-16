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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества стабилизировалось на сезонном уровне: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 4680 просмотра

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Укрэнерго сообщает о стабилизации потребления электроэнергии на сезонном уровне. Энергетики продолжают восстановительные работы после атак и призывают к экономному использованию электроэнергии с 8:00 до 20:00.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям, аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 16 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и в предыдущий день - в среду. Вчера, 15 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 14 января», - сообщили в компании.

Отмечается, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«С 08:00 до 20:00 сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно», - сообщили в НЭК.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому советуют следить за сообщениями облэнерго.

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 35 499 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Атака рф дронами в Полтавской области оставила без света сотни потребителей16.01.25, 08:42 • 15049 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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