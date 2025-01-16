Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні: що відбувається в енергосистемі
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про стабілізацію споживання електроенергії на сезонному рівні. Енергетики продовжують відновлювальні роботи після атак та закликають до ощадливого використання електроенергії з 8:00 до 20:00.
Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетики тривають, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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"Сьогодні, 16 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу. Вчора, 15 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 14 січня", - повідомили у компанії.
Зазначається, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.
"З 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - повідомили в НЕК.
Зауважується, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому радять стежити за повідомленнями обленерго.
За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 35 499 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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