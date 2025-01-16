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Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні: що відбувається в енергосистемі

Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні: що відбувається в енергосистемі

Київ • УНН

 • 28354 перегляди

Укренерго повідомляє про стабілізацію споживання електроенергії на сезонному рівні. Енергетики продовжують відновлювальні роботи після атак та закликають до ощадливого використання електроенергії з 8:00 до 20:00.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетики тривають, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 16 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу. Вчора, 15 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 14 січня", - повідомили у компанії.

Зазначається, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають.

"З 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно", - повідомили в НЕК.

Зауважується, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому радять стежити за повідомленнями обленерго.

За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 35 499 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Атака рф дронами на Полтавщині залишила без світла сотні споживачів16.01.25, 08:42 • 27907 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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