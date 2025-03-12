Потребление электричества падает, непогода оставила без света жителей в Полтавской области - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии снижается. Непогода привела к обесточиванию 9 населенных пунктов в Полтавской области, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.
Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода обесточила 9 населенных пунктов в Полтавской области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Последствия непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ливня ночью) – на утро были обесточены 9 населенных пунктов в Полтавской области.
Потребление
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 12 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,2% ниже, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в дневное время – с 10:00 до 18:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме может меняться.
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