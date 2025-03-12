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Потребление электричества падает, непогода оставила без света жителей в Полтавской области - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 52788 просмотра

Потребление электроэнергии снижается. Непогода привела к обесточиванию 9 населенных пунктов в Полтавской области, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.

Потребление электричества падает, непогода оставила без света жителей в Полтавской области - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода обесточила 9 населенных пунктов в Полтавской области, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ливня ночью) – на утро были обесточены 9 населенных пунктов в Полтавской области.

Потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 12 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,2% ниже, чем в это же время предыдущего дня – во вторник.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в дневное время – с 10:00 до 18:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме может меняться.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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