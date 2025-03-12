Споживання електрики падає, негода залишила без світла жителів на Полтавщині - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії знижується. Негода призвела до знеструмлення 9 населених пунктів на Полтавщині, тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах.
Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. Негода знеструмила 9 населених пунктів на Полтавщині, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
Наслідки негоди
Через несприятливі погодні умови (сильну зливу вночі) – на ранок були знеструмлені 9 населених пунктів у Полтавській області.
Споживання
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 12 березня, станом на 9:30, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Користуватись потужними електроприладами сьогодні доцільно у денний час – з 10:00 до 18:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - ідеться у повідомленні.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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