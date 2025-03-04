Шмигаль: уряд не розглядає підняття тарифів найближчим часом
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом. Споживання електроенергії в Україні знизилось на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем.
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом.
Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
У нас нема дискусії щодо тарифів в уряді сьогодні. Тобто ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом
Нагадаємо
24 лютого "Укренерго" повідомляли, що рівень споживання електроенергії в Україні знизився на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем. За інформацією, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.