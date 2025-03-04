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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Шмигаль: уряд не розглядає підняття тарифів найближчим часом

Київ • УНН

 • 20933 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом. Споживання електроенергії в Україні знизилось на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем.

Шмигаль: уряд не розглядає підняття тарифів найближчим часом

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи найближчим часом. 

Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

У нас нема дискусії щодо тарифів в уряді сьогодні. Тобто ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом

- пояснив Шмигаль.

Нагадаємо

24 лютого "Укренерго" повідомляли, що рівень споживання електроенергії в Україні знизився на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем. За інформацією, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
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Денис Шмигаль
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