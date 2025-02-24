Споживання електрики знижується, але слід економити - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні демонструє тенденцію до зниження, необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 24 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 2,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю