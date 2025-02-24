Споживання електрики знижується, але слід економити - Укренерго
Київ • УНН
Рівень споживання електроенергії в Україні знизився на 2,3% порівняно з попереднім робочим днем. Укренерго закликає до економії в пікові години через відновлення енергосистеми після російських атак.
Споживання електроенергії в Україні сьогодні демонструє тенденцію до зниження, необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 24 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 2,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю
Вчора, 23 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 16 лютого.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 20:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись
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