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Потребление электричества снижается, но следует экономить - Укрэнерго

Потребление электричества снижается, но следует экономить - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 5686 просмотра

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Уровень потребления электроэнергии в Украине снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем. Укрэнерго призывает к экономии в пиковые часы из-за восстановления энергосистемы после российских атак.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня демонстрирует тенденцию к снижению, необходимость в экономном потреблении сохраняется, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был на 2,3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу

- сообщили в компании.

Вчера, 23 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья - 16 февраля.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 20:00. Ситуация в энергосистеме может меняться

- отметили в Укрэнерго.

В Украине вырастут тарифы коммунальные услуги: когда ожидать31.01.25, 11:33 • 51294 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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