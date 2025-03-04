Шмигаль: правительство не рассматривает повышение тарифов в ближайшее время
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время. Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
У нас нет дискуссии по тарифам в правительстве сегодня. То есть мы не рассматривали возможности повышения тарифов в ближайшее время
Напомним
24 февраля "Укренерго" сообщало, что уровень потребления электроэнергии в Украине снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем. По информации, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массовых ракетно-дроновых атак.