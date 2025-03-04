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Шмигаль: правительство не рассматривает повышение тарифов в ближайшее время

Киев • УНН

 • 20929 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время. Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Шмигаль: правительство не рассматривает повышение тарифов в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы в ближайшее время. 

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

У нас нет дискуссии по тарифам в правительстве сегодня. То есть мы не рассматривали возможности повышения тарифов в ближайшее время

- объяснил Шмыгаль.

Напомним

24 февраля "Укренерго" сообщало, что уровень потребления электроэнергии в Украине снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим рабочим днем. По информации, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массовых ракетно-дроновых атак.  

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
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