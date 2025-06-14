Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1130 россиян и 52 артсистемы

За сутки 13 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 52 артсистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1002690 (+1130) человек ликвидировано

танков ‒ 10937 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29157 (+52)

РСЗО ‒ 1417 (+1)

средства ПВО ‒ 1185 (+1)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40586 (+79)

крылатые ракеты ‒ 3337 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51928 (+107)

специальная техника ‒ 3914 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на какие-либо санкции".

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