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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1130 россиян и 52 артсистемы

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 13 июня российские войска потеряли 1130 солдат и 52 артсистемы. Общие потери врага превысили миллион человек.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1130 россиян и 52 артсистемы

За сутки 13 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 52 артсистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1002690 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10937 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29157 (+52)
          • РСЗО ‒ 1417 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1185 (+1)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40586 (+79)
                    • крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51928 (+107)
                            • специальная техника ‒ 3914 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на какие-либо санкции".

                              175 боестолкновений за сутки: россияне атакуют на нескольких направлениях фронта - Генштаб13.06.25, 23:18 • 2908 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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