Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1130 россиян и 52 артсистемы
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 13 июня российские войска потеряли 1130 солдат и 52 артсистемы. Общие потери врага превысили миллион человек.
За сутки 13 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 52 артсистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1002690 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 10937 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22798 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29157 (+52)
- РСЗО ‒ 1417 (+1)
- средства ПВО ‒ 1185 (+1)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40586 (+79)
- крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51928 (+107)
- специальная техника ‒ 3914 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на какие-либо санкции".
175 боестолкновений за сутки: россияне атакуют на нескольких направлениях фронта - Генштаб13.06.25, 23:18 • 2908 просмотров