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175 боестолкновений за сутки: россияне атакуют на нескольких направлениях фронта - Генштаб

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В течение 13 июня на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 287 человек.

175 боестолкновений за сутки: россияне атакуют на нескольких направлениях фронта - Генштаб

В течение суток 13 июня на фронте произошло 175 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удары, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и совершили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Киндрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили девять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы.

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На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в четырех локациях. Наши войска за сегодня отбили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 44 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Горехово и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 42 атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили девять автомобилей, три БпЛА, 18 мотоциклов, два средства РЭБ, антенну связи, два терминала спутниковой связи и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Одрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в районе Нестерянки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили 29 атак противника, один бой до сих пор продолжается.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, 12 июня российские войска потеряли 1220 солдат и 42 артсистемы. Общие потери врага превысили миллион человек.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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